Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксИндексы РТС и Мосбиржи немного опустились в начале торгов в среду

Торги на российском рынке акций в среду началиь смешанной динамикой, среди лидеров отката оказались бумаги "Сургутнефтегаза". К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2702,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1174,82 пункта.
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Российский фондовый рынок закрылся в плюсе

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