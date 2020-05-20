Финансы
ИнтерфаксИндексы РТС и Мосбиржи немного опустились в начале торгов в среду
Торги на российском рынке акций в среду началиь смешанной динамикой, среди лидеров отката оказались бумаги "Сургутнефтегаза". К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2702,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1174,82 пункта.
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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
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РИА Новости 06:30
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В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
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Live24 12:21
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В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
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Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами
«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
РБК 11:02
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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Еще 71 пациент с COVID-19 умер в Москве, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 18 мая в 17:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 09:56
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В Великом Новгороде водитель Toyota раздавил утят
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Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
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Рудковская назвала Тутберидзе современной Тарасовой
Продюсер и блогер Яна Рудковская сравнила наставницу фигуристов Этери Тутберидзе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.
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Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру 03:55
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Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
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Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
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Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить детей с его подружками Анджелина Джоли не хочет, чтобы дети знакомились с новыми девушками Брэда Питта.
Экспресс газета 02:02
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Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
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Газета.Ru 17:10
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В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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В «Торе» нашли ранее не замеченную отсылку к «Мстителям»
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Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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США отправили аппараты ИВЛ в Россию
США отправили первый военный самолет с партией аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
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