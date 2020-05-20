Торги на российском рынке акций в среду началиь смешанной динамикой, среди лидеров отката оказались бумаги "Сургутнефтегаза". К 10:01 по Москве индекс МосБиржи снизился на 0,3%, до 2702,96 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1174,82 пункта.

Индексы РТС и Мосбиржи немного опустились в начале торгов в среду

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