Выручка среднего и крупного бизнеса на Кубани в 2021 году увеличилась на 30,4%

Согласно исследованию FinExpertiza, по итогам девяти месяцев 2021 года выручка средних и крупных компаний Краснодарского края выросла на 30,4%, до 3,6 млрд руб. За девять месяцев 2020 года средние и крупные предприятия края заработали 2,7 млрд руб. За весь год объем выручки предприятий края по отношению к 2019 году изменился на 4,1%.