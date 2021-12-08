У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.
Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности России насчет расширения НАТО, пишет британская газета Financial Times.
Как рассказала младший научный сотрудник клинического отдела НИИ Дарья Хавкина, сведений по симптомам у детей на данный момент тоже мало, однако медики обратили внимание на то, что у них, помимо вышеперечисленных симптомов, чаще (в 15%) проявляется сыпь.
Согласно исследованию FinExpertiza, по итогам девяти месяцев 2021 года выручка средних и крупных компаний Краснодарского края выросла на 30,4%, до 3,6 млрд руб. За девять месяцев 2020 года средние и крупные предприятия края заработали 2,7 млрд руб. За весь год объем выручки предприятий края по отношению к 2019 году изменился на 4,1%.