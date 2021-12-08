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Индексы РТС и Мосбиржи опустились на 2,09-2,57%

По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 2,57%, до 3773,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,09%, до 1612,73 пункта.
ТАСС
Бумаги VK продолжают показывать один из самых слабых результатов на нашем рынке, отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".
ПРАЙМ
По оценкам "БКС Мир инвестиций", в четверг внимание инвесторов будет обращено на внешний фон, сырьевые цены, ключевые статданные.
ТАСС
В лидерах падения также акции "Эн+ Групп" (-3,87%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-3,13%), обыкновенные акции ТГК-2 (-2,72%), акции "Детского мира" (-2,29%) и акции "Роснефти" (-2,19%).
ПРАЙМ

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Индекс МосБиржи упал на 2,6%, индекс РТС - на 2,1%
Финмаркетвчера в 11:16
Индексы РТС и Мосбиржи опустились на 2,09-2,57%
ТАССвчера в 11:21
Индекс Мосбиржи снижается на 1,37%, РТС - на 0,95% на фоне распродажах по широкому спектру активов
ПРАЙМвчера в 08:51
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