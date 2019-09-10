Финансы
ТАССИндексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,56% - до 2781,85 пункта, индекс РТС снизился на 0,14%, до 1338,7 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,37%, до 65,995 рубля, курс евро уменьшился на 0,06%, до 72,458 рубля.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
RT на русском 13:03
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Авто
Представлен новый Porsche 911 Carrera 4
На франкфуртском автошоу состоялась презентация новой вариации Porsche 911 серии 992 - полноприводной Carrera 4. Машина будет предлагаться в кузовах купе и кабриолет.
Car.ru 09:45
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Lenta.ru 13:54
Общество
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Правительство Санкт-Петербурга на заседании во вторник согласовало новый участок для строительства храма, который ранее планировали возвести в парке Малиновка в Красногвардейском районе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Гаджеты
Apple представила Apple Watch Series 5
Новые Apple Watch 5 получили всегда включенный Always-on дисплей, встроенный компас, который работает без подключения к интернету.
The GEEK 13:52
Хоккей
Спартак — Авангард 1:2 (2-й перерыв)
На 25-й минуте матча форвард Свен Андригетто вывел омичей вперед. Для приехавшего из НХЛ швейцарца это первый гол в КХЛ.
Sport24.ru 13:37
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.
Взгляд.ру 13:50
Авто
Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Хоккей
Ларионов назначен советником главы штаба сборной России
Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России.
Sport24.ru 12:26
Армия и оружие
Турция упрекнула США в «торможении» создания зоны безопасности в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во вторник, 10 сентября, что Соединённые Штаты «тормозят» реализацию соглашения о «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, передаёт Reuters.
Евразия Daily 06:15
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Политика
В МИД прокомментировали сообщения о вывозе из России агента США
Ранее CNN со ссылкой на чиновников из администрации американского президента Дональда Трампа сообщил, что США в 2017 году успешно вывезли из России своего агента в российском правительстве.
Rambler News Service вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Здоровье
Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи
Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей.
Известия 09:13