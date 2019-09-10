Финансы

ТАССТАССИндексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,14-0,56%

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Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,56% - до 2781,85 пункта, индекс РТС снизился на 0,14%, до 1338,7 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск снизился на 0,37%, до 65,995 рубля, курс евро уменьшился на 0,06%, до 72,458 рубля.
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