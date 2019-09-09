Финансы
Банки.руИндексы РФ завершили торги ростом
Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Космос
Умер российский астрофизик Леонид Ксанфомалити
На 88-м году жизни скончался российский астрофизик, специалист в области исследования планет Солнечной системы Леонид Ксанфомалити.
Невские Новости 13:07
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM 15:19
Политика
Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Политика
Миллер доложил Путину о ситуации с газом на Украине
Украина стремится высокими темпами вести закачку газа, в частности на фоне того, что 31 декабря заканчивается договор с Россией на транзит через украинскую территорию, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Культура
В Минкультуры появится Департамент театров
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров.
Российская газета 05:55
Политика
Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в Кремле
ИжевскИнфо.РУ 06:53
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Авто
Audi представила «заряженный» S Q8
Несомненно, Audi Q8 выделяется из толпы, однако спецификации SQ8 выглядит еще более особенной.
SpeedMe 06:43
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Авто
Rolls-Royce представил спецверсии Wraith для России
Знаменитое «звездное небо» на потолке Wraith впервые засияло оранжевыми, зелеными и лиловыми лампами.
AutoNews 06:58
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Авто
Стартовали продажи новой Chevrolet Captiva 2020
Компания General Motors объявила старт продаж кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Новые автомобили 03:49
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Хоккей
СКА одержал победу над «Сибирью» в матче КХЛ
Газета.Ru 15:27
Политика
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру 06:55
Происшествия
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла
В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла.
Российская газета 13:05
Политика
Объявлен преемник Болтона на посту советника по госбезопасности США
Чарли Каппермен станет и. о. советника президента США по нацбезопасности, 10 сентября сообщил представитель пресс-службы Дональда Трампа Хоган Гидли.
Красная весна 14:14
Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Армия и оружие
Под Волгоградом снайперы уничтожили вражеские беспилотники
ИА Городские вести. Волгоград 06:25
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15