Финансы

Банки.руБанки.руИндексы РФ завершили торги ростом

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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