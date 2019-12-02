Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

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