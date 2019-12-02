Экономика

ТАССТАССИндексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

Взгляд.ру02:12

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

ТАСС11:56

Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте

Росбалт02:30

Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным снижением вслед за мировыми рынками

Финмаркет11:56

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру10:55

Рынок акций РФ снизился на фоне вечернего ухудшения конъюнктуры мировых рынков

ПРАЙМ11:54

Рынок российских акций к вечеру 2 декабря растерял дневные достижения

News.ru09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Lenta.ru 07:14
Происшествия

На пожаре в Петербурге работает химико-радиометрическая лаборатория

RT на русском 20:55
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в Россию

Новый компактный кроссовер Geely SX11, известный в Китае как Geely Binyue, приедет в Россию под новым названием – Coolray.
Автоновости дня 03:19
Происшествия

Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
РИА Новости 08:34
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане

В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Lenta.ru 21:58
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:38
Политика

Стало известно, как «Единая Россия» может выиграть выборы в Госдуму

«Единая Россия» на выборы в Госдуму в 2021 году сможет получить по партийным спискам дополнительные мандаты с помощью малых партий.
News.ru 21:54
Общество

«Сила Сибири» обеспечит газом десятки населённых пунктов Якутии

Четыре района республики: Ленский, Олекминский, Нерюнгринский и Алданский получат газ от газопровода «Сила Сибири», заявил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.
REGNUM 22:47
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК 13:53
Общество

Рогозин вручил американскому астронавту Хейгу орден Мужества

RT на русском 05:57
Политика

Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Lenta.ru 12:59
Общество

Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Эксперты прогнозируют, что большинство россиян не доживут до пенсионного возраста.
9111.ru 02:39
Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Игромания.ру вчера в 11:23
Здоровье

Язва на губе жительницы английской деревни оказалась раком полости рта

Язва на внутренней части верхней губы жительницы английской деревни Шиллингстон, графство Дорсет, оказалась раковой опухолью полости рта.
iReactor 22:13
Политика

В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»

Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 15:52
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Lenta.ru 06:48
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

"Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче", — говорится в коммюнике.
РИА Новости 09:49
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Discover24 01:17
Гаджеты

Intel представляет Ponte Vecchio

Компания Intel продолжает продвигаться на рынок дискретных графических решений. Первые чипы Xe для ПК планируется выпустить в 2020 году.
Computerworld Россия 30 ноября в 16:13
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru 12:40
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Политика

Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Общество

Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»

Подозреваемым в убийстве трехлетнего сына украинского бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева в Киеве оказался Андрей Лаврега, имеющий псевдоним Александр Яровой.
Lenta.ru 22:00
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
REGNUM 19:14
Армия и оружие

Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет

Радиолокационное поле для отслеживания внешних угроз появится у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 18:57
Культура

Фильм о таинственном Алтае показали на федеральном канале

Посмотреть фильм можно на официальном Youtube-канале "Мира". Это четвертый фильм телеканала о Республике Алтай.
Алтапресс 09:38
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости 17:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное