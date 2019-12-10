Финансы
ТАССИндексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,18-0,43%
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,03% - до 63,57 рубля, курс евро вырос на 0,21% - до 70,498 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,24% - до $64,21 за баррель.
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Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Путин считает, что Ленин «заложил мину» под государственность России
Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин (Ульянов) "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Общество
Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме
Британский уличный художник Бэнкси нарисовал в Бирмингеме рождественское граффити.
Хоккей
Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
Политика
Правительство Финляндии возглавила 34-летняя Санна Марин
Марин станет третьей женщиной-премьером в Финляндии и самым молодым главой правительства в мире — ей 34 года.
Политика
Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан
Президент России Владимир Путин одобрил предложение ввести ответственность для чиновников за оскорбления граждан.
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Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Спорт
Путин раскритиковал решение WADA об отстранении России
Владимир Путин отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении сборной России от крупных международных соревнований.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Украинский «Нафтогаз» снизил цены в декабре на газ для украинцев на 13% по сравнению с прошлым месяцем.
Общество
В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях
Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Здоровье
В Брянской области превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ
В регионе со 2 по 8 декабря зарегистрировано 6190 случаев ОРВИ не гриппозной этиологии, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Брянской области.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Политика
ЛНА заручилась поддержкой Египта в борьбе с террористами ПНС Ливии
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашение, которое вызвало возмущение в Греции, Кипре, Египте и ряде других стран, где турецкие послы были вызваны для расспроса о деталях меморандума.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча
Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Происшествия
В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Факультетской больнице города Острава на северо-востоке Чехии.
Общество
Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3
Политика
Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России
Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.
Происшествия
Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно
Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.