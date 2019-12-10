Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,03% - до 63,57 рубля, курс евро вырос на 0,21% - до 70,498 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,24% - до $64,21 за баррель.

Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,18-0,43%

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

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