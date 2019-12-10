Финансы

ТАССТАССИндексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,18-0,43%

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,03% - до 63,57 рубля, курс евро вырос на 0,21% - до 70,498 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,24% - до $64,21 за баррель.
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Московская биржа открылась снижением

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Рубль обновил месячный максимум, несмотря на санкции

Finam.Ru11:35
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В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
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Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
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