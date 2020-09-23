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Финмаркет
Финмаркет 

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,1% - до 2916,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,23% и составил 1195,77 пункта.В источнике
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ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,23% и 1,1%

ТАССвчера в 13:06
ПРАЙМ

Рынок акций РФ уверенно растет на корпоративных историях

ПРАЙМвчера в 14:21
SIA.ru

«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 23 сентября в коридоре 1180-1205 пунктов

SIA.ruвчера в 06:09
Финмаркет

Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС повысился на 0,2%

Финмаркетвчера в 11:58

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщает "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
РИА Новости22:18
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Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

Сенаторы Рон Джонсон и Чак Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Интерфаксвчера в 14:03
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Mortal Kombat 11 зазвучит по-новому?

Как только запись с голосами начала распространяться на YouTube, издательство Warner Bros. стало поспешно блокировать ролики, что может указывать на существование планов по добавлению классических голосов в Mortal Kombat 11.
Srnsk23:23

Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ruвчера в 02:56
1K

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъвчера в 05:54
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В Южной Корее заявили, что их чиновник убит в КНДР

Министерство национальной обороны Южной Кореи в четверг сообщило, что пропавший ранее близ границы с КНДР сотрудник рыболовного контроля при Министерстве морского и рыбного хозяйства Южной Кореи застрелен в КНДР, а тело чиновника кремировали.
Московский Комсомолец23:06

Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

В Системе быстрых платежей (СБП) Банка России пока отсутствует процедура оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, что может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
РБК23:00

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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