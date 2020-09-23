Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

"В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%, это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сказал глава государства в среду на встрече с сенаторами в Кремле.