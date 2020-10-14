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ТАСС
ТАСС

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,36-0,95%

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 15 октября сформируется в пределах 2800-2900 пунктов, курс рубля к доллару - 76,8-78,3 рубля.В источнике
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ТАСС

Индекс Мосбиржи и РТС снизились на 1,36-2,41%

ТАСС12:36
Finam.Ru

Итоги среды, 14 октября: Тиньков разогнал котировки «Системы»

Finam.Ruвчера в 13:46
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Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика

Космонавты на Международной космической станции, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Место утечки воздуха на МКС обнаружили при помощи чайного пакетика
РИА Новости04:35

Исключённые из комплекта iPhone 12 наушники EarPods подешевели на треть

Apple вчера представила свои смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, — все четыре модели в соответствии со звучавшими ранее слухами поставляются без наушников EarPods и адаптера питания в коробке.
3DNewsвчера в 06:48

В Киргизии спикер парламента Исаев не стал исполнять обязанности президента

Бишкек, 15 октября 2020, 17:36 — REGNUM Исполнять обязанности президента Киргизии спикер парламента республики Канат Исаев не будет, заявил 15 октября в ходе выступления на митинге киргизский премьер-министр Садыр Жапаров.
REGNUM10:36

В офисе Зеленского назвали все пять вопросов для всеукраинского опроса

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам в день местных выборов, 25 октября, сообщает интернет-издание "Новое время".
РИА Новости10:00