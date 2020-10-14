Космонавты на Международной космической станции, возможно, обнаружили точное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", специалисты попросили заклеить его скотчем, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Apple вчера представила свои смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, — все четыре модели в соответствии со звучавшими ранее слухами поставляются без наушников EarPods и адаптера питания в коробке.
Бишкек, 15 октября 2020, 17:36 — REGNUM Исполнять обязанности президента Киргизии спикер парламента республики Канат Исаев не будет, заявил 15 октября в ходе выступления на митинге киргизский премьер-министр Садыр Жапаров.