Исключённые из комплекта iPhone 12 наушники EarPods подешевели на треть

Apple вчера представила свои смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, — все четыре модели в соответствии со звучавшими ранее слухами поставляются без наушников EarPods и адаптера питания в коробке.