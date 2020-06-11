Экономика
Финансовая газетаИндексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС
Индекс Nasdaq при поддержке акций Microsoft и Apple продемонстрировал рекордный уровень перед закрытием третью сессию подряд. Согласно прогнозу ФРС уровень безработицы в США достигнет 9,3% в этом году, а в 2021 году снизится до 6,5%, сообщает агентство Reuters.
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Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов
Глас Народа11 июня в 01:20
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста, которые тот принёс в видеообращении.
RT на русском вчера в 14:35
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Культура
Стримера забанили на Twitch из-за видео с гориллами
Бывший профессиональный игрок в Overwatch Феликс xQc Ленгьел получил 24-часовой бан на Twitch из-за того, что случайно показал несколько секунд видео, на котором спаривались гориллы.
CyberSport.ru 12 июня в 06:15
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе показала фото с начала отношений с Максимом Виторганом
Актриса театра и кино Нино Нинидзе показала первое совместное фото с режиссером Максимом Виторганом, запечатленное в самом начале их отношений.
Слово и Дело вчера в 04:10
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.
Lenta.ru вчера в 11:50
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
ТАСС вчера в 06:20
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Авто
Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре
Автоновости дня 12 июня в 03:14
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 1000
Темп прироста за сутки составил 4,6%. Всего в Приамурье выявлено 1018 случаев коронавируса.
Телепорт 02:43
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Общество
У главы Сургута выявили коронавирус
Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 01:11
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Вышел первый трейлер ремейка Mafia
Vprognoze.ru вчера в 16:01