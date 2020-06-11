Индекс Nasdaq при поддержке акций Microsoft и Apple продемонстрировал рекордный уровень перед закрытием третью сессию подряд. Согласно прогнозу ФРС уровень безработицы в США достигнет 9,3% в этом году, а в 2021 году снизится до 6,5%, сообщает агентство Reuters.

Индексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС

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