Экономика
Финансовая газетаИндексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС
Индекс Dow Jones опустился на 1,04%, до 26.989,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,53%, до 3.190,14 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,67%, до 10.020,35 пункта. Согласно данным портала Investing.com, на рынок в четверг могут повлиять обновленные сведения о безработице в США.
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Утренний обзор, «ФИНАМ», 11.06.2020. Итоги заседания ФРС нейтральны для рисковых активов
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Газпром назвал действия в отношении «Белгазпромбанка» незаконными
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В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
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Сильный ветер сорвал часть крыши здания в центре Барнаула, листы упали на дорогу и припаркованные машины в районе ТЦ Плаза, сообщают в городской администрации.
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