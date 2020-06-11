Индекс Dow Jones опустился на 1,04%, до 26.989,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,53%, до 3.190,14 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,67%, до 10.020,35 пункта. Согласно данным портала Investing.com, на рынок в четверг могут повлиять обновленные сведения о безработице в США.

Индексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС

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