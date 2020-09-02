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Finam.Ru
Finam.Ru

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.В источнике
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ИА Красная Весна

Фондовый рынок рухнет, если люди начнут думать — главный экономист Allianz

ИА Красная Веснавчера в 18:51
Finam.Ru

Рынок США завершил торги на положительной территории

Finam.Ru3 сентября в 02:25
ПРАЙМ

Фондовые биржи США в основном падают на слабой статистике

ПРАЙМ3 сентября в 09:51
Росбалт

Фондовые торги в США завершились в плюсе, а S&P 500 и NASDAQ — на максимумах

Росбалт3 сентября в 02:10
Финмаркет

Фондовые индикаторы США обновили вчера рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Финмаркет3 сентября в 01:46
REGNUM

Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

REGNUM3 сентября в 15:35

«Стратегия ущербна»: ученые раскритиковали план ВОЗ по вакцинации

В новой статье ученые предложили трехэтапный план распространения вакцин, так называемую модель справедливого приоритета, благодаря которой первыми на прививку пойдут только люди из групп риска.
Ридусвчера в 04:55

Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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SpaceX вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink

Вашингтон, 3 сентября 2020, 17:01 — REGNUM Тяжелая ракета-носитель Falcon 9, запущенная с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink, сообщает 3 сентября пресс-служба компании-разработчика SpaceX.
REGNUM3 сентября в 10:01
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Ридли Скотт выпустил сериал «Воспитанные волками»

В новом сериале британского классика научной фантастики Ридли Скотта "Воспитанные волками", действие которого разворачивается в XXII веке, двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войн на религиозной почве, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир.
Газета.Ruвчера в 13:06
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