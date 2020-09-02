Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы
В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
Фондовые торги в США завершились в плюсе, а S&P 500 и NASDAQ — на максимумах
Росбалт3 сентября в 02:10
Фондовые индикаторы США обновили вчера рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19
Финмаркет3 сентября в 01:46