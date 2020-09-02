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Finam.Ru
Finam.Ru

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.В источнике
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Российская газета

На Уолл-стрит обрушились индексы Nasdaq и Dow

Российская газета3 сентября в 15:49
REGNUM

Nasdaq рухнул на 5,5%, Dow Jones потерял 1000 пунктов

REGNUM3 сентября в 15:35
SIA.ru

«Фридом Финанс»: Внешний фон внушает оптимизм

SIA.ru1 сентября в 21:09
Росбалт

Фондовые торги в США завершились в плюсе, а S&P 500 и NASDAQ — на максимумах

Росбалт3 сентября в 02:10
Финмаркет

Фондовые индикаторы США обновили вчера рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Финмаркет3 сентября в 01:46
Finam.Ru

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

Finam.Ru2 сентября в 13:00
ПРАЙМ

Индекс NASDAQ падает более чем на 3% после продолжительного ралли

ПРАЙМ3 сентября в 11:08

Номер мобильного телефона позволяет много узнать о его владельце

Если удалось узнать ФИО владельца телефонного номера, но требуется дополнительная информация, то в сети можно попробовать найти наличие долгов, решения судов, а также данные налоговой службы, заключил специалист.
Evo-rus.com01:58
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Матч брянского «Динамо» и «Спартака-2» отменён из-за вспышки коронавируса в команде хозяев

Матч седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменён в связи с выявлением признаков возможного заболевания COVID-19 у значительной части состава хозяев.
RT на русском06:32

«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

В шесть утра 3 сентября более полусотни следователей и оперативников транспортной полиции управления МВД по Центральному федеральному округу, разбитые на группы, одновременно начали заходить в дома и квартиры владельцев и топ-менеджеров ООО «Эдил-импорт», которой принадлежит один из крупнейших интернет магазинов «Холодильник.ру».
Коммерсантъ19:51
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Reuters: Венгрия отказывается утверждать пакет помощи экономики ЕС

Венгрия отказывается утверждать пакет помощи пострадавшей в период пандемии COVID-19 экономике Евросоюза в размере 750 млрд евро из-за новых правил распределения дотаций, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Народные новости06:32
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Грузия пообещала поднять свой флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Во время своего выступления на одном из участков центральной грузинской магистрали, лидер оппозиционной Лейбористской партии Шалва Нателашвили пообещал поднять флаг Грузии над российской военной базой, расположенной на территории Южной Осетии.
Внешнеэкономические связивчера в 14:19
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