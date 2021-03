Ученые предупредили об опасности распространения коронавируса весной

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, считают, что одним из факторов быстрого распространения коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года в странах Северного полушария было весеннее цветение растений, и в этом году увеличение содержания пыльцы в воздухе также может способствовать весеннему всплеску COVID-19.