Экономика

РБКРБКИндексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином

Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
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Американские биржевые индексы выросли на фоне подписания первой фазы сделки США и Китая

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Индексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином

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Finam.Ru01:25
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
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Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

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Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
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В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
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«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции

Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
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«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
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Опубликованы кадры с места посадки SSJ 100 на недействующую полосу

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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Центр по примирению: Войска США не мешали патрулированию в Сирии

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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

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В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
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Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.
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