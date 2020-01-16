Экономика
РБКИндексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином
Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
Политика
Пять стран требуют от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Мишустин отреагировал на идею налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Политика
Украина назвала новое условие выполнения минских соглашений
Власти Украины назвали новое условие выполнения минских соглашений.
Политика
Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин
В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Ростех: техника «Армата» пока не начала поступать в войска
Осенью прошлого года Чемезов говорил, что первая опытная партия новой техники на базе «Армата» должна начать поступать в войска в конце 2019 — начале 2020 годов.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
На 11-м этапе ралли-рейда Дакар экипаж российской команды КАМАЗ-мастер под управлением Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовикой.
Космос
Российские ученые зафиксировали гамма-излучение нейтронных звезд
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Общество
Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Гаджеты
Клиенты Tele2 могут купить популярные смартфоны со скидкой 20%
При покупке комплекта абонент получает скидку 20% на смартфон.
Политика
Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ
«Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Армия и оружие
Центр по примирению: Войска США не мешали патрулированию в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков прокомментировал новости о помехах, которые якобы создавали подразделения ВС США для российского патрулирования в провинции Хасеке.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына
Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Политика
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера
У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин.