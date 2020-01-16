Американские фондовые индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма инвесторов по поводу первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

Индексы США достигли рекорда на фоне сделки Вашингтона с Пекином

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины» Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.

Общество Водонаева резко высказалась о маткапитале Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.

Политика Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.

Политика Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда выносит явно неправовые вердикты, это неприемлемо, но российская сторона и в этом случае их выполняет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.

Политика Место председателя правительства РФ займет глава ФНС Михаил Мишустин В ходе брифинга Владимир Путин предложил Мишустину возглавить российское правительство По информации на сайте Кремля, кандидатура руководителя ФНС в данный момент рассматривается Государственной Думой.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Политика Верховная рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ «Верховная рада Украины поручает постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, реализуя право Украины как полноправного члена Совета Европы, подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года», — цитирует агентство «РИА Новости» постановление парламента.

Армия и оружие Центр по примирению: Войска США не мешали патрулированию в Сирии Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков прокомментировал новости о помехах, которые якобы создавали подразделения ВС США для российского патрулирования в провинции Хасеке.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.