Коронавирус
ПРАЙМИндексы США опускаются на опасениях по пандемии коронавируса
Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов
Газета.Ruвчера в 00:44
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Политика
Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера.
RT на русском 20:14
Гаджеты
AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
Игромания.ру вчера в 14:21
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Армия и оружие
Литовкин рассказал, чем Россия может ответить на переброску войск США к своей границе
Президент США Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу мощным сигналом для России.
Политическая Экспертиза 11:19
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко
Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник 13:57
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Общество
Онлайн-обучение продолжат применять в российских школах
В Рособрнадзоре не намерены отказываться от опыта онлайн-обучения в школах. Об этом сообщает врио главы ведомства Анзор Музаев.
Vologda-poisk.ru вчера в 23:33
Экономика
KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро
Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.
Интерфакс 08:46
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Экономист заявил о возможном продлении выплат для семей с детьми
Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат.
URA.Ru 24 июня в 01:44
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Здоровье
Кардиолог объяснил, как уберечь организм от «погодной пилы»
Метеозависимым людям, которые остро чувствуют погодные перемены, помогут препараты-адаптогены.
Радио Sputnik 21:00
Общество
Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем
Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
REGNUM 18:56
Экономика
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 10:29
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
РИА Новости 12:59
Киберспорт
Virtus.pro прошла в плей-офф онлайн-турнира по CS:GO
Матч ТВ вчера в 03:49
Политика
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Глава Минтранса России Евгений Дитрих надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле.
Коммерсантъ 06:48
Наука
Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов
Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов.
UfaTime.ru 05:55
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Общество
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Добровольцы, которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса, рассказали газете «Красная звезда» о своих ощущениях спустя неделю после вакцинации.
ForPost 08:27
Политика
Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Общество
В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом
Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 20:57
Технологии
Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X
В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 12:16
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50