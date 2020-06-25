Основные американские фондовые индексы в пятницу опускаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Индексы США опускаются на опасениях по пандемии коронавируса

Политика Меркель призвала задуматься над ролью Европы в мире без лидерства США Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Guardian призвала задуматься над ролью Европы в мире в случае отказа США выступать в качестве глобального лидера. 19

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов. 6,7K

Общество Онлайн-обучение продолжат применять в российских школах В Рособрнадзоре не намерены отказываться от опыта онлайн-обучения в школах. Об этом сообщает врио главы ведомства Анзор Музаев. 302

Экономика KLM получила помощь правительства Нидерландов в размере 3,4 млрд евро Как сообщалось ранее, Air France получила поддержку французского правительства в размере 7 млрд евро, включая прямой заем объемом 3 млрд евро.

Общество Экономист заявил о возможном продлении выплат для семей с детьми Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат.

Экономика «Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8% Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании. 40

Общество Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей. 1

Экономика Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%. 20

Наука Долгосрочные физические тренировки могут влиять на активность генов Специалисты доказали, что долгосрочные физические тренировки, которые проводятся более десяти лет, могут повлиять на активность ответственных за предотвращение метаболических заболеваний генов. 1

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077. 57

Общество Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от коронавируса Добровольцы, которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса, рассказали газете «Красная звезда» о своих ощущениях спустя неделю после вакцинации. 591

Политика Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.

Общество В США зафиксирован рекордный рост числа зараженных коронавирусом Вашингтон, 27 июня 2020, 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters. 1