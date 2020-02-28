Экономика

News.ruNews.ruМировые рынки обвалились на фоне известий о коронавирусе

Биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта.
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Коронавирус обвалил мировые рынки

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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

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Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь упасть под давлением внешнего негатива

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Интерфаксвчера в 10:42
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РИА Новости 04:45
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Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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Армия и оружие

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Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Армия и оружие

Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
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Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

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Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского

В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта

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Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
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Памфилова рассказала о порядке голосования по поправкам в Конституцию

ЦИК РФ учел все мнения при подготовке проекта о порядке голосования по поправкам в Конституцию.
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ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
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Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме

Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
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Глава Apple считает, что власти Китая взяли коронавирус «под контроль»

Китайские власти берут ситуацию с коронавирусом под контроль, считает глава американской Apple Тим Кук.
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Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.
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В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса

Прихожане РПЦ в Италии могут не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов 28 февраля в эфире телеканала «Спас».
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Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»

В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
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Renault снижает цены на двигатели и механические трансмиссии в России

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Армия и оружие

В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
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Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.
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