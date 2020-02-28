Экономика
News.ruМировые рынки обвалились на фоне известий о коронавирусе
Биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта.
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Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Финансы
Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
Экономика
США инициировали судебные слушания в отношении Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Цикрон», которую на Западе прозвали «убийцей авианосцев», впервые запустили с корабля, передает «Военное обозрение».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери
Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Происшествия
По делу о сваренном заживо в камере россиянине задержали полицейского
В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
Киберспорт
Borderlands 3 выйдет в Steam 13 марта
Футбол
Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Политика
Памфилова рассказала о порядке голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ учел все мнения при подготовке проекта о порядке голосования по поправкам в Конституцию.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Армия и оружие
Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме
Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.
Музыка
Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro
Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.
Гаджеты
Глава Apple считает, что власти Китая взяли коронавирус «под контроль»
Китайские власти берут ситуацию с коронавирусом под контроль, считает глава американской Apple Тим Кук.
Общество
Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.
Религия
В РПЦ призвали прихожан в Италии не закрывать храм из-за коронавируса
Прихожане РПЦ в Италии могут не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за эпидемии коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов 28 февраля в эфире телеканала «Спас».
Футбол
Лига Европы. «Рома» прошла «Гент», «Вулверхэмптон» убрал «Эспаньол»
В Лиге Европы завершились ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Гентом" и "Вулверхэмптоном" и "Эспаньолом".
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Общество
Скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов
Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни.