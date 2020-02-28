Биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта.

Мировые рынки обвалились на фоне известий о коронавирусе

Финансы Курс евро обновил максимум с сентября 2019 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро вырос на 2,47% к уровню закрытия предыдущих торгов, поднявшись выше 73 рублей впервые с 5 сентября 2019 года.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд.

Происшествия Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.

Армия и оружие Турция нанесла ракетный удар по Латакии и Хаме Отмечается, что турецкая армия нанесла ракетные удары по целям в центральной Хаме, по северо-восточным городам Нубл и Захраа, а также по Латакии, в ответ на гибель 29 турецких военных.

Музыка Новый клип Леди Гаги полностью снят на iPhone 11 Pro Леди Гага вчера вечером выпустила свой свежий сингл Stupid Love вместе с музыкальным клипом, который, как утверждают его создатели, был полностью снят смартфон iPhone 11 Pro.

Общество Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты» Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.