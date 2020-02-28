Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Здоровье
Ученые подтвердили безопасность нового противовирусного препарата, созданного на Урале
Новый противовирусный препарат, разработанный уральскими учеными, прошел проверку на безопасность в ходе клинических испытаний.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Экономика
Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса
Российский рынок акций показал снижение на 3,4– 5% в ходе закрытия торгов.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась подробностями о свадьбе с миллиардером
Российская топ-модель Наталья Водянова поделилась подробностями о грядущей свадьбе с французским миллиардером, предпринимателем Антуаном Арно.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Уверен, что никто в „Рубине“ не выстрелит мне в спину»
Программное интервью нового главного тренера "Рубина" о госденьгах, вылетающих в трубу, футболистах-подкаблучниках и рисках новой команды В воскресенье "Рубин" возобновит сезон гостевым матчем против "Тамбова" — это первая официальная игра для нового главного тренера казанцев Леонида Слуцкого, возглавившего команду в декабре прошлого года.
Футбол
Фонт: «Грустно наблюдать, как портится имидж „Барселоны“»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт заявил, что последние скандалы вокруг президента Бартомеу и игроков сказываются на имидже каталонского клуба.
Происшествия
В Челябинске разгромили мемориал на месте убийства подростка
В центре Челябинска неизвестные разгромили стихийный мемориал на месте убийства 17-летнего подростка.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала, что родила дочь после трех попыток ЭКО
Знаменитость в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой призналась, что родила дочь Марию после трех попыток ЭКО.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Общество
АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию
«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
Происшествия
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе
Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
Здоровье
Что есть и чего нет в медицине Севастополя
Больше и лучше В 2019 году в государственные медицинские учреждения Севастополя поступило 476 единиц оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей.
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Заявлено, что концептуальный смартфон Vivo Apex получил 6,45-дюймовый дисплей с загнутыми краями на 120 градусов, а это даже больше чем у Vivo Nex 3. В смартфоне применили виртуальные кнопки, и отказались от портов и отверстий.
Здоровье
Киев подготовился к приему больных китайским коронавирусом
Семь инфекционных отделений было подготовлено в Киеве для приема людей, зараженных китайским коронавирусом, заявил глава города Виталий Кличко 28 февраля, сообщает украинский телеканал 24TV.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Спорт
Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет
В феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.