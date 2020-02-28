Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
Выходной день 22 апреля, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, не повлияет на заработную плату работников, получающих оклад.
Происшествия
В Иркутске парень погиб от электрошокера полицейских
Следствие полагает, что сотрудники ППС превысили свои полномочия В Иркутске 24-летний парень скончался после того, как в отношении него полицейские применили электрошокер.
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга
На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Общество
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей
Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей.
Армия и оружие
В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
Армия и оружие
Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе
НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
На Кубани задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки
В результате следственных действий была установлена причастность к убийству ребенка 63-летнего жителя поселка Звезда, его задержали.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi.
Футбол
«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, пропустив на 119-й минуте
На 113-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет.
Политика
Посольство РФ пригласило власти США посетить Крым
Посольство России в Вашингтоне пригласило власти США приехать в Крым и своими глазами посмотреть на положение дел в республике.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Культура
Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»
Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес избавилась от длинной шевелюры
Многие поклонники заявили, что привыкли видеть Дженнифер Лопес с наращенными волосами.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Космос
У Земли появился временный естественный спутник
Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Биатлон
Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
Футбол
Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом
Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
Происшествия
На Урале рассмотрят апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины»
Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%
Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта.
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.