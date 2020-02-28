Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМвчера в 01:02

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народавчера в 00:32

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфакс27 февраля в 10:42

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет27 февраля в 00:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Спорт

Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти

Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Брянская улица вчера в 08:48
Армия и оружие

США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии

Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
ТАСС вчера в 17:18
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Cyber.sports.ru вчера в 14:55
Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 14:06
Политика

Российскую систему тестирования коронавируса отправят в Монголию

Разработанная в России тест-система для выявления коронавируса в понедельник будет направлена в Монголию по запросу властей страны, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 00:09
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Монако

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован на территории Монако, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru вчера в 21:17
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:17
Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Piter.tv 27 февраля в 06:05
Футбол

Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Ранее стало известно, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» из-за вспышки коронавируса пройдет при пустых трибунах.
Спорт-Экспресс 00:30
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Кино

Глава компании Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса

ToDay News Ufa вчера в 12:56
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости 27 февраля в 23:27
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН вчера в 12:09
Авто

Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
Российская газета 27 февраля в 03:14
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе.
Известия 00:29
Гаджеты

Vivo представила инновационный смартфон APEX 2020

Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Происшествия

В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина

Екатеринбург в интернете 27 февраля в 06:11
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве

Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
ИА Новороссия 26 февраля в 14:58
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Космос

У Земли появился временный естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.
Капитал страны 26 февраля в 13:36
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва 27 февраля в 23:10
Футбол

«Крылья» упустили победу над «Оренбургом» на последней минуте

Уже на 23-й минуте гости получили право на пенальти - Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле.
Волга Ньюс вчера в 12:32
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК вчера в 03:59
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное