Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:56, Ашберн
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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
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Ранее стало известно, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» из-за вспышки коронавируса пройдет при пустых трибунах.
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Авто
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В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
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В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м
В Наро-Фоминском районе в Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание возникло на территории овощебазы на 49-м км Киевского шоссе.
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Как сообщает Today News Ufa, компания Vivo показала новый смартфон Apex 2020, который включил в себя сразу несколько технологий.
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Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
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Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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«Крылья» упустили победу над «Оренбургом» на последней минуте
Уже на 23-й минуте гости получили право на пенальти - Срджан Мияйлович нарушил правила в своей штрафной на Силле.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.