Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:56, Ашберн
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Переговоры между радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и другими афганскими сторонами начнутся 10 марта.
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
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В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
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Глава фракции «Слуга народа» объяснил внеочередное заседание Рады
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что внеочередное заседание Верховной рады произошло из-за планов произвести ряд кадровых перестановок в правительстве страны.
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Появилось видео уничтожения боевиков российским спецназом
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Александр Дюков: «Со многими стадионами ЧМ есть проблемы»
Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу судьбы стадионов, которые были построены к чемпионату мира 2018 года.
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