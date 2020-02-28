Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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«Мы попали в карман страха». Эксперты о рекордном падении индекса Dow Jones
Красная веснавчера в 08:45
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Политика
На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Экономика
Сахалинцев приглашают на выставку газомоторного транспорта
Жителей Южно-Сахалинска и гостей города пригласили на выставку газомоторной техники.
Армия и оружие
Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии
Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России
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Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Происшествия
Экс-главе петербургского «Метростроя» предъявили новое обвинение
Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Политика
Россия приостанавливает въезд граждан Ирана
«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Авто
Geely начала продажи оригинального кроссовера Geely Icon
Официально стартовали продажи паркетного джипа Geely Icon от китайской компании Geely.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Политика
Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ
Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Общество
Папа Римский Франциск не принял участия в службе из-за недомогания
Папа Римский Франциск не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме из-за недомогания.
Здоровье
В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
Политика
Почти 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции
ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК).
Футбол
Сульшер: «Не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда»
Многие из игроков, вышедших сегодня на поле, прибавили. Но что касается Фреда, я не был уверен, что доживу до его следующего гола.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Экономика
Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация
Музыка
Хэдлайнером Ural Music Night станет Billy’s Band
Происшествия
В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Игры
В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3
В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.