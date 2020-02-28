Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 10:42

Ключевые американские индексы резко снизились на фоне опасений вокруг коронавируса

ТАССвчера в 13:06

«Мы попали в карман страха». Эксперты о рекордном падении индекса Dow Jones

Красная веснавчера в 08:45

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБКвчера в 16:35

Биржи США продолжили рекордное падение на страхах из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 17:04

Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

Ведомостивчера в 17:39

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 17:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ

С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Газета.Ru вчера в 22:23
Экономика

Сахалинцев приглашают на выставку газомоторного транспорта

Жителей Южно-Сахалинска и гостей города пригласили на выставку газомоторной техники.
РИА Сахалин-Курилы 00:14
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России

Профиль вчера в 11:58
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки

РБК вчера в 13:06
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

РБК вчера в 10:08
Футбол

Наставник «Арсенала» Артета прокомментировал вылет из ЛЕ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Лиги Европы сезона-2019/20.
Газета.Ru вчера в 18:57
Происшествия

Экс-главе петербургского «Метростроя» предъявили новое обвинение

Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Авто

Geely начала продажи оригинального кроссовера Geely Icon

Официально стартовали продажи паркетного джипа Geely Icon от китайской компании Geely.
ToDay News Ufa 26 февраля в 03:06
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Политика

Экс-депутат рады разработал план по срыву строительства АПЛ в РФ

Бывший заместитель администрации экс-президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко разработал план по срыву строительства российских атомных подводных лодок.
Известия вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Общество

Папа Римский Франциск не принял участия в службе из-за недомогания

Папа Римский Франциск не принял участия в запланированной литургии в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме из-за недомогания.
ТАСС вчера в 06:48
Здоровье

В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
RT на русском 00:17
Политика

Почти 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции

ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК).
РБК 00:00
Футбол

Сульшер: «Не был уверен, что доживу до следующего гола Фреда»

Многие из игроков, вышедших сегодня на поле, прибавили. Но что касается Фреда, я не был уверен, что доживу до его следующего гола.
Soccer.ru вчера в 21:29
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Культура

Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»

Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
РИА Новости вчера в 21:01
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
Экономика

Щербинский лифтостроительный завод ждет модернизация

Интерфакс вчера в 01:34
Музыка

Хэдлайнером Ural Music Night станет Billy’s Band

Globalcity.info вчера в 23:54
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:41
Игры

В интернете появились первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3

В интернете распространили первые скриншоты игры Baldur’s Gate 3. Многие ожидали демонстрации геймплея новинки, но кадры из отдельных сцен появились досрочно.
Актуальные Новости 00:28
Экономика

Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Газета.Ru вчера в 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное