Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия
Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве
Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Здоровье
Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Общество
В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова
Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Футбол
ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»
Экономика
В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа
Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Единоборства
«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него
Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении
Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Поклонники поддержали Билана и признались, что тоже остались недовольны шоу.
Политика
Трамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая
Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Шоу-бизнес
Появились кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Экономика
Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов
Состояние 500 самых богатых людей за неделю суммарно уменьшилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg.
Общество
Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Политика
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста «Известий»
Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.