Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфакс27 февраля в 10:42

Американские фондовые индексы резко падают в начале торгов

Финмаркетвчера в 10:05

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ruвчера в 01:28

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ruвчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:50
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 08:38
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Здоровье

Минздрав России призвал не ездить в Китай, Южную Корею, Италию и Иран

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор России настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
REGNUM 08:48
Общество

В Петербурге началась акция памяти Бориса Немцова

Согласованная с властями акция памяти Бориса Немцова проходит в Санкт-Петербурге.
Интерфакс 05:03
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие

США помогут Турции воевать с Россией

Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Свободная Пресса 03:03
Футбол

ЦСКА ушел от поражения в домашнем матче РПЛ с «Уралом»

РИА Новости 08:05
Экономика

В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Газета.Ru вчера в 10:02
Политика

Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
РИА Новости 07:29
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Astera 27 февраля в 01:24
Единоборства

«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 04:37
Происшествия

Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Lenta.ru 05:58
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала массовую драку на своем выступлении

Во время концерта "Легенды 80-х и 90-х", где певица выступала в качестве специального гостя, произошла потасовка.
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес

Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

Поклонники поддержали Билана и признались, что тоже остались недовольны шоу.
Культуромания 08:51
Биатлон

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

РИА Новости 05:42
Политика

Трамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая

Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
Деловое.ТВ 04:02
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес

Появились кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.
iReactor 25 февраля в 23:25
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг

Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.
Вечерняя Москва вчера в 05:03
Политика

Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Коммерсантъ 06:29
Футбол

Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса

Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Газета.Ru 06:27
Экономика

Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 млрд долларов

Состояние 500 самых богатых людей за неделю суммарно уменьшилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg.
Солидарность 07:27
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
Политика

Эстония объяснила аннулирование визы журналиста «Известий»

Эстония объяснила аннулирование визы журналиста "Известий" Андрея Захарова тем, что, по данным властей, он может представлять угрозу безопасности, сообщили в пресс-службе издания.
РИА Новости 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное