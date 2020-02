View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.