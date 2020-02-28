По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Политика В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского коллеги Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с Дамаском, считает первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Армия и оружие США помогут Турции воевать с Россией Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Экономика В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.

Происшествия Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.

Политика Трамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.

Шоу-бизнес Появились кадры со съемок седьмого сезона «Сватов» View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.

Кино Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.

Футбол Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.