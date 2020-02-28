Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ruвчера в 04:00

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

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Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет27 февраля в 00:54

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

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Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт28 февраля в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная весна28 февраля в 14:14
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:55, Ашберн
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
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Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Армия и оружие

Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
РИА Новости 10:10
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Киберспорт

В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage

Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
CyberSport.ru 28 февраля в 12:54
Политика

Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук

Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе от празднования 9 мая Дня Победы в стране является «идолопоклонничеством перед Западом» и «русофобской истерией».
REGNUM 13:56
Армия и оружие

Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР

Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Красная весна 12:36
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Футбол

«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»

Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
Metaratings 08:58
Общество

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
РБК 13:23
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд

Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Коммерсантъ 13:41
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Красная весна 14:41
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Экономика

Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»

Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Новые Известия 28 февраля в 15:05
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Гаджеты

Появился первый в мире смартфон из углепластика

На мобильном рынке появился новый смартфон, который получил название Carbon 1 Mark II.
Профиль 10:04
Общество

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии

Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
Радио Маяк 11:36
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле

В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.
Вечерняя Москва 07:12
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Live24 вчера в 06:22
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