Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
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Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Армия и оружие
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Киберспорт
В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage
Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.
Политика
Отказ от Дня Победы на Украине вызван русофобской истерией – Медведчук
Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе от празднования 9 мая Дня Победы в стране является «идолопоклонничеством перед Западом» и «русофобской истерией».
Армия и оружие
Гибелью украинского военного завершилось столкновение ВСУ и армии ЛДНР
Приводится информация, соласно которой столкновение между защитниками Донбасса и украинскими силовиками происходило сразу в нескольких областях — вблизи населенных пунктов Пески и Нижнетеплое, поселке Невельское и в Лебединском районе.
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Футбол
«Реал» назван фаворитом матча против «Барселоны»
Букмекеры представили котировки на центральный матч 26-го тура РПЛ, в котором «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Барселоной».
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Экономика
Яков Миркин: «В экономике еще не обвал, но уже близко!»
Власти могут не выдержать и что-нибудь запретить 6. Дождик (не ливень) - из падающих мелких банков и других финансовых институтов 7. Квартиры будут падать в цене и дальше 8. Не дай Бог, кризис пойдет в производство, в рабочие места.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Гаджеты
Появился первый в мире смартфон из углепластика
На мобильном рынке появился новый смартфон, который получил название Carbon 1 Mark II.
Общество
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии
Первые три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Чехии, двое инфицированных находятся в пражской больнице, ещё один – в больнице города Усти-над-Лабем.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле
В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».