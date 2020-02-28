Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всеправославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
В Москве проходит марш памяти политика Бориса Немцова
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. Первый марш памяти прошел 1 марта того же года, через несколько дней после убийства, в нем участвовало более 50 000 человек.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает портал Kremlin.ru.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Футбол
Кике Сетьен: «Буду получать удовольствие от класико»
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Авто
Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом
Политика
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главного редактора телеканала RTVI и автора Youtube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили на Украину.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по заводам по производству химоружия в Сирии
Турецкая армия нанесла удар по заводам по производству химического оружия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отмечает канал NTV.
Шоу-бизнес
Появились кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.
Религия
Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
Спорт
Фаткулина стала четвертой на 500 м на ЧМ в спринтерском многоборье
Российская конькобежка Ольга Фаткулина показала четвертый результат в первом забеге на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в Норвегии.
Общество
Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Армия и оружие
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Соединенные Штаты временно закрыли свою базу в Южной Корее, которая считается крупнейшим американским военным объектом за пределами страны.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Футбол
Матч «Ювентус» — «Интер» перенесен из-за коронавируса
Матч 26-го тура между туринским "Ювентусом" и миланским "Интером" перенесен из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Серии А. Перенесены еще четыре встречи, которые должны были состояться в рамках 26-го тура - "Удинезе" — "Фиорентина", "Милан" — "Дженоа", "Сассуоло" — "Брешия" и "Парма" — СПАЛ.
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Политика
В Госдуме ответили на просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией
Ранее 29 февраля президент Турции сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил Москве не вмешиваться в противостояние между Анкарой и Дамаском.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Происшествия
Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Происшествия
В Москве проверяют вокзалы и аэропорты после сообщений о «минировании»
Правоохранители начали проверять все девять железнодорожных вокзалов Москвы, аэропорты Внуково и Шереметьево, а также телецентр "Останкино" после получения анонимных сообщений о "минировании", все объекты работают в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.