Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

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Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание под своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
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США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает портал Kremlin.ru.
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Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
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Кике Сетьен: «Буду получать удовольствие от класико»

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Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
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Назвали самые популярные автомобили российской сборки за рубежом

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Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину

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В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

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Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
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Турецкая армия нанесла удар по заводам по производству химического оружия в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, отмечает канал NTV.
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View this post on Instagram Любимая Татьяна Кравченко на съемках 7 сезона "Сватов" A post shared by СВАТЫ (@ svati_official) on Feb 25, 2020 at 6:57am PST Создатели сериала пообещали зрителям грандиозный финал, поскольку седьмой сезон может стать заключительным.
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В Госдуме ответили на просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

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РИА Новости 06:10
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