По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.

Футбол Марко ван Бастен сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Происшествия В Московской области горит склад овощебазы Площадь пожара на складе овощебазы в городе Наро-Фоминске в Московской области увеличилась до 7 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Религия Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.

Гаджеты Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.

Политика Покинувшие Идлиб мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков Покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо смогли несколько десятков человек.