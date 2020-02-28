Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 00:42, Ашберн
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В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и национальной команды Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал извечное сравнение португальского игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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Стало известно условие продления контракта Суареса с «Барселоной»
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Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Производительность Core i7-10700KF оказалась на уровне Ryzen 7 3800X
Производительность Core i7-10700KF оценена в 294,33 млрд операций в секунду (GOPS), что сопоставимо с производительностью также восьмиядерного процессора Ryzen 7 3800X которая составляет 308,90 GOPS.
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В Свердловской области в результате аварии погибли пять человек
Пять человек погибло и один получил ранения в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus в Свердловской области.
Политика
Покинувшие Идлиб мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков
Покинуть подконтрольные боевикам населенные пункты Идлибской зоны деэскалации через гуманитарный коридор в провинции Алеппо смогли несколько десятков человек.
Здоровье
Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
В больницах остаются более 39 тысяч человек. По последним данным, около 46% людей, заразившихся коронавирусом, уже выписаны из больниц.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
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Армия и оружие
Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве
Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
Происшествия
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Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Происшествия
Фигурант дела «Сети» отрицает причастность к убийству
Происшествия
В Екатеринбурге в женской консультации умерла беременная женщина
Общество