Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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Армия и оружие
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
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ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
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Общество
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
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Армия и оружие
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Общество
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Россия назвала условие для выплаты 10 млн евро, которые она по решению ЕСПЧ должна компенсировать за депортацию граждан Грузии в 2006 году.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
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В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Политика
Комиссия ООН по разоружению вновь не работает из-за визовых проблем РФ
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