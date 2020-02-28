Экономика

ПрофильПрофильКак коронавирус обрушил фондовые рынки и рубль

Российский рынок показал по итогам февраля значительное падение по всем индексам, говорит директор Европейской школы бизнеса и финансов (ESBF) Олег Филиппов. По его словам, этому способствовала макроэкономическая нестабильность и падение цен на нефть.
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Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ruвчера в 04:00

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркет27 февраля в 00:54

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная весна28 февраля в 14:14

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народа28 февраля в 00:32

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт28 февраля в 01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 01:02

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС28 февраля в 17:07
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Шоу-бизнес

Юлия Савичева шокирована реакцией блогерши на трагедию в бане

Вечерний курьер 12:33
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Ferra 07:07
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
ТАСС 09:59
ЖКХ

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Экономика

Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Газета.Ru 10:46
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Культура

Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

ТАСС 11:57
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Политика

В Турции сообщили, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС

ТАСС 06:25
Общество

Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева

Говорит Москва 12:00
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем

Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
NewInform вчера в 19:57
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".
Газета.Ru 12:21
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
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