Экономика
ПрофильКак коронавирус обрушил фондовые рынки и рубль
Российский рынок показал по итогам февраля значительное падение по всем индексам, говорит директор Европейской школы бизнеса и финансов (ESBF) Олег Филиппов. По его словам, этому способствовала макроэкономическая нестабильность и падение цен на нефть.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:20, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Шоу-бизнес
Юлия Савичева шокирована реакцией блогерши на трагедию в бане
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
ЖКХ
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
В рамках закона, в России разрешается использование нацистской атрибутики или символики, если при этом "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды".