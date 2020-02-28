Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Общество
Командное судно плавучего космодрома «Морской старт» вышло из США в РФ
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
"Мосгорсуд отменил решение Никулинского районного суда по иску Федора Смолова к страховой компании о взыскании стоимости автомобильного ремонта, утраты товарной стоимости, постановил принять новое решение - отказать в удовлетворении исковых требований", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Спорт
Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти
Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.
Политика
Граждан Украины с 1 марта перестанут выпускать в Россию без загранпаспорта
Украинские граждане с 1 марта 2020 года не смогут пересечь государственную границу с Российской Федерацией в привычном порядке, имея лишь паспорт или свидетельство о рождении, сообщает 28 февраля украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Монако зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован у жителя Монако, сообщает газета Monaco Matin.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Шоу-бизнес
Русская модель с грудью 11-го размера прославилась в западных СМИ
Московская фотомодель Анастасия Бертье, которая в нашей стране не слишком известна, прославилась в западных СМИ благодаря невероятно большой груди.
Кино
Представлены постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Главные роли в экранизации исполнили актриса Милла Йовович и актер Тони Джаа. Именно они были изображены на первых постерах.
Общество
Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд
Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Экономика
Профессор из Приморья назвал условие восстановление экономики КНР
Страдающая на фоне коронавируса экономика Китая может восстановится к 1 июлю текущего года при условии открытия границы РФ - КНР, считает профессор экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, генеральный директор вузовского Центра программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Александр Латкин.
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Происшествия
В ДТП в Свердловской области погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Футбол
«Ливерпуль» могут лишить чемпионства из-за эпидемии коронавируса
По информации британских СМИ, "Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула из-за вспышки коронавируса в Европе.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.