Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ru10:13

Индекс Dow Jones снизился почти на 3% в первые минуты торгов в Нью-Йорке

ТАСС09:43

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 10:42

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru01:28

Биржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 22:00

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБКвчера в 16:35

Влияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Красная весна07:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Общество

Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса

Более 20 вакцин от нового коронавируса разрабатывается мировыми специалистами.
REGNUM 10:50
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ 06:55
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови записали совместную песню

ТАСС 08:16
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Происшествия

Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
RT на русском 09:07
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС вчера в 09:45
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Политика

Путин решит судьбу бога в Конституции

Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
Lenta.ru 10:36
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Кино

Появились кадры со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта

Piter.tv 08:31
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru 24 февраля в 23:06
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Шоу-бизнес

Шура рассказал о метастазах в мозге из-за рака яичек

Экспресс газета 10:52
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa 03:33
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Футбол

Крылья Советов — Оренбург 0:0 (1-й тайм)

Эхо Москвы в Оренбурге 06:29
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Общество

Болгария затормозила «Турецкий поток»

Lenta.ru 10:16
Футбол

Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс 08:30
Экономика

Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса

Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
News.ru 08:24
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Армия и оружие

Лондон «отметился» по поводу ситуации в Идлибе

С осуждением действий сирийских правительственных войск в провинции Идлиб выступил 28 февраля Форин-офис (британский МИД).
REGNUM 10:51
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное