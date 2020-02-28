Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:45, Ашберн
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