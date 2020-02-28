Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Армия и оружие
Небензя заявил о праве сирийской армии отвечать на атаки террористов
Сирийская арабская армия (САА) имеет полное право отвечать на удары террористов на своей территории.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Единоборства
Емельяненко опубликовал фото спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в своем Instagram опубликовал фотографии спарринга с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание Верховной рады, чтобы заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Снижение курса рубля происходит в первую очередь из-за снижения цен на нефть.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области вертолёта погиб
Место падения вертолёта в Наримановском районе Астраханской области обнаружено спасателями, пилот машины погиб.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Наконец популярный исполнитель сдался и показал себя настоящего – оказалось, что у рэпера карие глаза.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов похвастался успехами двухлетнего сына в балете
Двухлетний сын Дмитрия Маликова занимается балетом.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца
В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Здоровье
В Белоруссии выявили первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии вчера зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией, её выявили у гражданина Ирана.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Шоу-бизнес
Анемия, гастрит и паника: с чем АнастасияТарасова столкнулась при планировании 2-й беременности
Культура
В Екатеринбурге представлен проект нового зала филармонии
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, архитекторы компании Zaha Hadid Architects сегодня, 28 февраля, представили проект нового зала филармонии в Екатеринбурге, доработанный в соответствии с рекомендациями дирижеров, музыкантов и будущих зрителей.
Армия и оружие
Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом
США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.