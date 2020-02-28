Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС17:07

Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Финмаркетвчера в 00:54

Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народа00:32

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт01:10

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМ01:02

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 10:42

Dow Jones обрушился на 700 пунктов из-за пессимизма перед коронавирусом

Красная весна12:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:23, Ашберн
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Происшествия

В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера

Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко.
РИА Новости 16:45
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем

КМВ Новости 05:17
Армия и оружие

Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции

Постоянное представительство Греции при Североатлантическом альянсе наложило вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после активизации боестолкновений в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 19:37
Армия и оружие

Калиброносные корабли вошли в Средиземное море

Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Вести.Ru 08:40
Армия и оружие

Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе

Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 19:58
Биатлон

Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

Pravda.Ru вчера в 09:34
Армия и оружие

В Турции заявили об уничтожении 200 целей сирийской армии в Идлибе

Более 200 целей сирийской армии уничтожили военно-воздушные силы и артиллерия Турции в ходе операции в провинции Идлиб, заявил 28 февраля турецкий министр обороны Хулуси Акар.
REGNUM 19:25
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Хоккей

Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд

Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Спорт-Экспресс 19:47
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК 09:51
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
REGNUM 05:34
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ 11:10
Авто

УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе

Что происходит 06:51
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали

Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Вечерняя Москва вчера в 23:10
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера

RT на русском вчера в 02:14
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК 03:59
Шоу-бизнес

Иван Телегин отметил день рождения с любовницей

Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
StarHit.ru 08:00
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Футбол

В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).
REGNUM 07:40
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Политика

Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
МИР 24 19:20
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией

Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Московский Комсомолец 12:55
Шоу-бизнес

Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Вести.Ru 10:35
Армия и оружие

Минобороны России показало кадры работы Сил специальных операций

Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
Московский Комсомолец вчера в 02:33
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Здоровье

ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»

Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
BFM.ru 14:05
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное