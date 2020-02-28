Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
В Москве два человека погибли в бассейне на дне рождения блогера
Инцидент в одном из банных комплексов в Москве, в результате которого погибли два человека, произошел на дне рождения известного блогера Екатерины Диденко.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем
Армия и оружие
Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции
Постоянное представительство Греции при Североатлантическом альянсе наложило вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после активизации боестолкновений в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.
Армия и оружие
Калиброносные корабли вошли в Средиземное море
Российские фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров" вошли в Средиземное море.
Армия и оружие
Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе
Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Биатлон
Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
Армия и оружие
В Турции заявили об уничтожении 200 целей сирийской армии в Идлибе
Более 200 целей сирийской армии уничтожили военно-воздушные силы и артиллерия Турции в ходе операции в провинции Идлиб, заявил 28 февраля турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Хоккей
Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд
Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Политика
Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами
Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Авто
УАЗ «Хантер» получил электромотор в Европе
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Происшествия
Начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Алешину арестовали
Столичный Пресненский суд арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД Светлану Алешину по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Происшествия
Прокуратура обжаловала решение суда об УДО для экс-главы ФСИН Реймера
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Шоу-бизнес
Иван Телегин отметил день рождения с любовницей
Еще в прошлом году Иван Телегин в день рождения получал поздравления от Пелагеи и дочери Таисии, а теперь отмечает праздник в новой семье.
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Футбол
В Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 28 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Политика
Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса
Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Армия и оружие
Минобороны России показало кадры работы Сил специальных операций
Министерство обороны Российской Федерации представило видеозапись, на которой можно наблюдать, как бойцы Сил специальных операций ликвидируют террористов.
Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.