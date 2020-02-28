Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:19, Ашберн
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Жительница Волгограда добровольно сдала в полицию пистолет модели «Маузер» и шесть патронов «Браунинг», которые она нашла в гараже покойного отца.
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Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
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В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).
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Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.