Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
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Гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге.
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НАТО собирается снизить свое присутствие в Афганистане
В субботу представители США и афганского радикального движения "Талибан" намерены подписать в Катаре мирное соглашение, которое призвано положить начало выводу американских войск из Афганистана и межафганскому диалогу с участием талибов и правительства.
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