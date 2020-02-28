По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.

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Технологии Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.

Здоровье Счетная палата не нашла водопровода в трети российских больниц Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.