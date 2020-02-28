Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
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После атаки Турция срочно созвала заседание НАТО для проведения консультаций по ситуации в Сирии.
Кино
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Стивен Спилберг ушел с поста режиссера проекта «Индиана Джонс 5». Все предыдущие части франшизы были сняты именно им.
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Турция перестала сдерживать беженцев, стремящихся попасть в Европу
Футбол
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По информации британских СМИ, "Ливерпуль" может остаться без чемпионского титула из-за вспышки коронавируса в Европе.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
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Екатеринбурженка получила пожизненный срок в Швейцарии
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
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Бразильские ученые расшифровали геном коронавируса
Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии, сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Армия и оружие
Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Технологии
Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса
Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.
Здоровье
Счетная палата не нашла водопровода в трети российских больниц
Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.
Происшествия
В Московской области горит склад овощебазы
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Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Космос
Новые двойные системы из белых карликов со сдвоенными спектральными линиями
До настоящего времени большинство двойных систем было обнаружено в результате наблюдений допплеровского смещения спектральных линий, поэтому такие системы называются спектроскопическими двойными.
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Футбол
Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0
«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».