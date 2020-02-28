Экономика
Газета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Логинов может пропустить заключительный этап Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов может пропустить заключительный в сезоне этап Кубка мира, который пройдет в Осло.
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В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Общество
Запуск 5G в России отложат на два года
5G-сети, которые по нацпрограмме "Цифровая экономика" предполагалось развернуть в 10 российских городах-миллионниках к 2022 году, могут быть запущены на два года позже.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
В НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил "неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России" в Идлибе.
Общество
Украина запустит виртуальный реверс газа из Словакии с 1 марта
Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Самойловой сделали обрезание в Майами
В звездной семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой 18 февраля появился четвертый ребенок.
Футбол
Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Политика
Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года
Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Путешествия
Ростуризм дал рекомендации остановить продажу туров в Италию и Иран
Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским турагентствам и туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
ДТП с автобусом в Сыктывкаре привело к жертвам
Политика
Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
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