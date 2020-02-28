Экономика

Газета.RuГазета.RuИндексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. Так, индекс Dow Jones снизился на 3,83%, достигнув 25 925,17 пункта.
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Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

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Фондовые торги в США завершились сильным падением

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

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Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут вновь упасть под давлением внешнего негатива

Финмаркет27 февраля в 01:55
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На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

BFM.ru 07:22
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Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю

За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

Bimru.ru 10:05
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Политика

В Словакии началось голосование на парламентских выборах

Избирательные участники на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента) открылись в субботу в Словакии.
ТАСС 01:38
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2788 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 27 февраля в 19:27
Политика

Талибы захотели провести межафганские переговоры в Москве

Талибы изъявили желание провести переговоры в Москве. Об этом рассказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
News.ru 11:18
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Общество

Ряд законов вступил в силу в России с 1 марта

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости 18:24
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
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Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия 11:20
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
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С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
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Общество

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru 17:34
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Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Политика

Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию

Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
ТАСС 16:19
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
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Общество

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.
REGNUM 17:34
Экономика

Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.
Российская газета 27 февраля в 08:25
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
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Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана

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Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
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Наука

Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона

Настольный теннис помог пациентам облегчить симптомы болезни. Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона.
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Общество

В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019.
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Спорт

Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM 11:18
Футбол

Александр Дюков: «Надеюсь, в марте подпишем контракт с Черчесовым»

Приводим наиболее важные высказывания главы российского футбола Александр Дюков побывал в студии телеканала «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 12:00
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От памяти ничего не осталось: в Москве прошел Марш Немцова

Бывшие соратники Немцова создали петицию за отмену марша, на котором планировалось протестовать против поправок в Конституцию, что, по их мнению «оскорбляет память великого человека и искажает идею мемориальной акции».
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«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru 17:48
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