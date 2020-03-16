Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".

Индексы США упали более чем на 10%

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Политика Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.

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Происшествия В Петербурге совершили вооруженный налет на банк Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.

Финансы Попытка США отсрочить новый кризис провалилась Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.

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Общество Канада объявила о закрытии границ Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.

Финансы Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.