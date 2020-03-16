Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИндексы США упали более чем на 10%

Фондовые индексы США в ходе торгов 16 марта показывают снижение на более чем 10%, сообщает "Интерфакс".
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Американская биржа закрылась с худшим падением с 1987 года

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов. Dow Jones потерял почти 13%

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Уолл-стрит: Dow Jones рухнул ниже 21 000 пунктов

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На рынках США случился рекордный обвал

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Американские биржи на закрытии рухнули на 12%

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Фондовые индексы США снизились более чем на 10%

РБК10:41
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Финансы

Bloomberg: рубль может ослабеть к доллару еще на 30%

Курс рубля к доллару может снизиться на 30% из-за возможных падений стоимости акций, отмечает аналитик Bloomberg на основании прогнозов по индексу S & P 500.
Ведомости 10:11
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 2016 года опустилась ниже $30.
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Футбол

Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России

За четыре матча в «Сочи» Кокорин забил три гола. Нападающий играет за клуб с юга России на правах аренды из «Зенита».
RT на русском 15:57
Общество

Во Франции ограничат передвижение людей

Власти Франции вводят на 15 дней с 17 марта ограничения на передвижение людей на территории страны.
ТАСС 16:41
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако»

Головин играет за «Монако» с лета 2018 года, куда он перешёл из московского ЦСКА.
RT на русском 14 марта в 12:16
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru 17:00
Политика

Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
РИА Новости 17:23
Футбол

Фабрегас: «Жена не разрешает заводить новых детей. Посоветуйте сериал»

32-летний футболист обратился к болельщикам за помощью и с юмором попросил подсказать хорошие сериалы.
Евро-футбол.ру 15:49
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса

Из-за последствий вспышки короновируса Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Михаила Мишустина.
Национальное Аграрное Агентство 06:20
Общество

Кинотеатры обвинили стриминговые сервисы в хайпе на карантине

Стриминговые сервисы использовали сообщения о введении карантина для вернувшихся из-за границы россиян в маркетинговых целях и предоставили бесплатный доступ к фильмам на своих платформах.
Телеканал 360° 17:27
Здоровье

Екатеринбургский производитель медицинских масок объяснил их дефицит

В Екатеринбурге сохраняется дефицит медицинских масок.
Екатеринбург в интернете 06:32
Гаджеты

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 11:07
Экономика

Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации.
Известия 04:06
Общество

Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Газета Кемерова 14:16
Политика

Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Известия 17:01
Происшествия

В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Piter.tv 14:01
Происшествия

В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус

В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Известия 16:46
Общество

Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
НовостиВолгограда.ру 05:08
Космос

SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink

Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Вести.Ru вчера в 10:11
Финансы

Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Взгляд.ру 15:00
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Канада объявила о закрытии границ

Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ.
ФАН 14:35
Энергетика

«Нафтогаз» оценил экономический эффект для Украины от контракта на транзит газа

Экономический эффект для Украины от подписания контракта на транзит российского газа через территорию страны в 2020-2024 годах оценивается в $25 млрд, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
Rambler News Service 11:54
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости 14:00
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 09:31
Космос

Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики

Красная весна вчера в 00:35
Финансы

Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал

Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Московский Комсомолец 10:32
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
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