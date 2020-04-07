Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВИндексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.
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Фондовые торги в США завершились ростом индексов

Росбалт02:10

Утренний обзор, «ФИНАМ», 10.04.2020. Действия ФРС помогли вырасти индексу S&P 500

Глас Народа00:48

Индексы США закрылись ростом примерно на 3% на позитиве по COVID-19

ПРАЙМ08 апреля в 16:31

Ключевые индексы в США выросли к закрытию торгов после принятия мер по поддержке экономики

ТАССвчера в 16:44

Рынки США закрылись ростом на фоне ожидания ослабления пандемии

ИА Красная Весна08 апреля в 16:30

Фондовый рынок США завершил торги в плюсе

REGNUMвчера в 16:12

Индексы США упали, несмотря на оптимистичное начало дня

Finam.Ru08 апреля в 02:25
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Здоровье

Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок

Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
REGNUM 02:34
Происшествия

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Газета.Ru 05:43
Хоккей

Панарин признался, что в Нью-Йорке худшие дороги в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о состоянии автомобильных дорог в Нью-Йорке.
RT на русском 06:11
Экономика

Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
ИнфоСМИ 06:12
Происшествия

Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Lenta.ru 06:18
Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»

Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
REGNUM 02:30
Политика

Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
REGNUM 06:03
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Авто

Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto

Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
Тарантас Ньюс 02:38
Шоу-бизнес

Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Газета.Ru 06:05
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Lenta.ru вчера в 16:27
Футбол

Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Происшествия

Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке

За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 02:28
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Общество

Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 06:09
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08 апреля в 08:42
Экономика

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 18:11
Общество

Скворцова рассказала, когда в России наступит пик коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже в июне. Об этом она заявила телеканалу «Россия 24».
RuNews24.ru 08 апреля в 05:57
Армия и оружие

Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»

По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.
ГЛАС.RU вчера в 09:14
Политика

Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:35
Экономика

ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
ТАСС вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Гузеева оценила шансы 40-летних невест выйти замуж

Недолго продлился и второй брак Гузеевой — с Кахой Толордавой.
Вечерняя Москва 02:34
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Общество

В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса

Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
REGNUM 03:37
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Вести.Ru 06:15
Здоровье

Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения

Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
Челнинские известия 03:30
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.
Газета.Ru 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
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