Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.

Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

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