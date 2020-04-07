Экономика
Деловое.ТВИндексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании
Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.
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Здоровье
Роспотребнадзор поддержал рекомендации ВОЗ о ношении масок
Москва, 10 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Использование медицинской маски оправдано в качестве одной из мер для ограничения распространения нового коронавируса.
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Хоккей
Панарин признался, что в Нью-Йорке худшие дороги в США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о состоянии автомобильных дорог в Нью-Йорке.
Экономика
Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
Происшествия
Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве
Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за несоблюдение «самоизоляции»
Екатеринбург, 10 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
Шоу-бизнес
Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Футбол
Семин: футболисты никогда не отказывались от помощи
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, комментируя ситуацию с сокращением зарплат футболистов в условиях вынужденной паузы в чемпионате из-за коронавируса, заявил, что игроки никогда не отказывались от помощи и смогут договориться.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Происшествия
Более 60 пациентов за сутки выписали из больницы в Коммунарке
За минувшие сутки из больницы в Коммунарке был выписан 61 человек, сообщает главный врач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Экономика
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля.
Общество
Скворцова рассказала, когда в России наступит пик коронавируса
Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже в июне. Об этом она заявила телеканалу «Россия 24».
Армия и оружие
Вертолеты Ми-28Н превратят в «суперохотников»
По словам собеседника агентства, Ми-28Н «Ночной охотник» в ближайшем будущем будет серьезно обновлен.
Политика
Путин дал МВД и Росгвардии поручения в связи с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил МВД и Росгвардии принять меры безопасности в тех организациях и учреждениях, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
Шоу-бизнес
Гузеева оценила шансы 40-летних невест выйти замуж
Недолго продлился и второй брак Гузеевой — с Кахой Толордавой.
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Общество
В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса
Москва, 10 апреля 2020, 10:37 — REGNUM В России за сутки умерли 18 человек от коронавируса.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Здоровье
Минздрав РТ: коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения
Считается, что пока не переболеет 70-75 процентов населения, пока не сформируется коллективный иммунитет, инфекция будет продолжаться.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой - певицей Валерией.