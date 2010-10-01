Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.

Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.

Общество В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.

Транспорт Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.

Политика Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».

Общество Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.

Здоровье Названы новые симптомы коронавируса Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи.