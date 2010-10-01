Экономика
Деловое.ТВИндексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании
Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.
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Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Общество
Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
Общество
Дмитрий Песков купил и носил бесполезный блокатор вирусов
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Авто
Новый седан Kia Optima поступил в продажу
Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
Политика
Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19
Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
Транспорт
Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах
Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
Политика
Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады
Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Здоровье
Названы новые симптомы коронавируса
Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Здоровье
У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе подозревают коронавирус
Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов РКБ в Уфе, которая закрыта на карантин с 6 апреля.
Общество
Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.
Спорт
Медведева призвала спортсменов помогать больницам
Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала пандемию коронавируса. Напомним, в мире отменены почти все спортивные соревнования.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.