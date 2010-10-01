Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВИндексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.
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Ключевые индексы в США пошли вверх на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

МонаВиста08:46

Ключевые индексы в США выросли к закрытию торгов после принятия мер по поддержке экономики

ТАССвчера в 16:44

Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании

Деловое.ТВвчера в 05:49

Уолл-стрит: Dow Jones приближается к 24 000 пунктов

REGNUMвчера в 12:05
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Faktom 11:52
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МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
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В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Московский Комсомолец 09:05
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В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
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РБК 11:53
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На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона

Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами.
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Общество

Дмитрий Песков купил и носил бесполезный блокатор вирусов

Millionaire.ru вчера в 12:02
Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Авто

Новый седан Kia Optima поступил в продажу

Компания Kia расширяет географию поставок седана Kia Optima нового поколения.
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Политика

Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19

Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
БИЗНЕС Online 10:05
Транспорт

Российских водителей избавят от штрафов с камер в кустах

Представители Минтранса, МВД и комитета по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, благодаря которым водителей избавят от штрафов, приходящих из-за необоснованно установленных или спрятанных камер.
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Украина продолжит блокировать российские соцсети — депутат Рады

Киев, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Запрет на российские социальные сети и ряд других интернет-ресурсов будет продолжен, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета цифровой трансформации Александр Федиенко 10 апреля в комментарии ресурсу «Обозреватель».
REGNUM 05:31
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
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Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
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Названы новые симптомы коронавируса

Французские медики назвали новые симптомы коронавируса, связанные с болезнями кожи.
Lenta.ru вчера в 17:16
Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Здоровье

У 170 врачей и пациентов больницы в Уфе подозревают коронавирус

Как сообщает ToDay News Ufa, коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов РКБ в Уфе, которая закрыта на карантин с 6 апреля.
ToDay News Ufa 11:23
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Минздрав сообщил о нехватке средств защиты и ИВЛ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Спорт

Медведева призвала спортсменов помогать больницам

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала пандемию коронавируса. Напомним, в мире отменены почти все спортивные соревнования.
Газета.Ru 10:49
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Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
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