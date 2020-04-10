Экономика
Деловое.ТВИндексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании
Индексы США выросли на фоне выхода Сандерса из предвыборной кампании. Об этом упоминается в данных, выложенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи. Dow Jones увеличился на 779,71 пункт, S&P 500 вырос на 90, 57 пункта.
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Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Кафе, парикмахерские и гостиницы начнут работать с 13 апреля
С понедельника вновь вернутся к работе предприятия с обрабатывающим производством, фотостудии, мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, нотариусы и адвокаты, компании, оказывающие бухгалтерские услуги, ломбарды.
ГТРК Амур 10:03
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Наука
Специалистами была предложена система, которая может стать основой для создания оптического транзистора
Rusargument 16:06
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ 17:52
Футбол
У легендарного игрока «Ливерпуля» Кенни Далглиша выявлен коронавирус
Знаменитый футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш заразился коронавирусом.
Чемпионат 15:12
Общество
В Красноярском крае расширен перечень работающих организаций
Красноярск, 10 апреля 2020, 16:39 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, расширяющий перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в режиме самоизоляции.
REGNUM 09:39
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
В 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак объявлен комендантский час в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.
РБК 17:41
Происшествия
Коронавирус распространился в пяти районах Иркутской области
В пяти районах Иркутской области зафиксировали распространение коронавируса.
АиФ Иркутск 00:32
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости 19:48
Общество
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля
Петербургский ресторатор заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если в городе так и не введут режим ЧС.
Neva.Today 05:30
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Общество
Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом не закончится быстро
Ситуация с распространением коронавируса быстро не закончится.
9111.ru 14:12
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Участница Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Вестник вчера в 08:40
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Общество
Список расширен. Кому теперь можно работать в Алтайском крае
В пятницу, 10 апреля, губернатор Виктор Томенко подписал Постановление № 161, расширяющее список разрешенных видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия указа президента о мерах в связи с распространением коронавируса.
Алтайская правда 11:10
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля
Особый режим самоизоляции в Омской области продлится до 19 апреля включительно.
НГС55 09:12
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Политика
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём
RT на русском вчера в 19:26
Общество
В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек
Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 21:05
Общество
На Камчатке у еще девяти человек подозревают коронавирус
На Камчатке сегодня остаются девять человек, у которых врачи подозревают возможность наличия коронавируса, заявил в прямом эфире в соцсетях врио губернатора Владимир Солодов, передает «КамИНФОРМ».
КамИНФОРМ 02:09
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Космос
NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны.
Pravda.Ru вчера в 14:50