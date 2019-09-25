Политика

РБКРБКИндексы США выросли после слов Трампа о торговой сделке с Китаем

Промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, столько же прибавил индекс крупнейших компаний США S&P 500, технологический NASDAQ Composite закрылся на уровне +1%. Рост индексов произошел на фоне комментариев Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.
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