Промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, столько же прибавил индекс крупнейших компаний США S&P 500, технологический NASDAQ Composite закрылся на уровне +1%. Рост индексов произошел на фоне комментариев Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.

Индексы США выросли после слов Трампа о торговой сделке с Китаем

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