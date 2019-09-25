Политика
РБКИндексы США выросли после слов Трампа о торговой сделке с Китаем
Промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, столько же прибавил индекс крупнейших компаний США S&P 500, технологический NASDAQ Composite закрылся на уровне +1%. Рост индексов произошел на фоне комментариев Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.
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Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа
Коммерсантъвчера в 00:51
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Поезд столкнулся с грузовиком на переезде в ЕАО
На одном из участков Транссиба на территории ЕАО остановлено движение из-за столкновения микрогрузовика с товарным поездом.
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
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Зеленский принес в ООН пулеметный патрон
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Балтика — Локомотив 1:1 (4:1 по пенальти)
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В МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе «Пётр Житников»
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В России обнаружили «Царь-асфальт»
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
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