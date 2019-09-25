Экономика
РБКИндексы США выросли после слов Трампа о торговой сделке с Китаем
Промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, столько же прибавил индекс крупнейших компаний США S&P 500, технологический NASDAQ Composite закрылся на уровне +1%. Рост индексов произошел на фоне комментариев Дональда Трампа о торговой сделке с Китаем.
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Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа
Коммерсантъвчера в 00:51
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РИА Новости 08:21
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После инцидента с публикацией и удалением статьи про министра обороны России Сергея Шойгу штатный военный обозреватель «Известий» Илья Крамнк лишился работы.
ТагилСити.ру 06:00
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Путин выразил соболезнования супруге Жака Ширака
iReactor 08:00
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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РБК 03:33
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Lenta.ru вчера в 10:45
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ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Политика
«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности.
Lenta.ru 07:54
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Единоборства
Боец ММА Коллинз скончалась от аневризмы мозга
32-летняя американская боец ММА Кэти Коллинз скончалась, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 02:26
Политика
Захарова прокомментировала стенограмму разговора Зеленского и Трампа
РИА Новости вчера в 13:58
Наука
Мега-структуры трипольцев оказались общественными зданиями
Ученые выяснили назначение мега-структур, которые сооружали древние жители Триполья, говорится в PLoS ONE.
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Фигурное катание
Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб
В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Футбол
Месси отказывается верить в свою травму
Газета.Ru 07:53
Футбол
«Барселону» оштрафуют на 300 евро за переговоры с Гризманном
«Барселону» оштрафуют на 300 евро за то, что она вела переговоры с Антуаном Гризманном, когда у того был действующий контракт с «Атлетико», сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 07:38
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество
Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона
Президент компании Inteco Management и супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина ушла с поста члена правления благотворительной организации мэрии Лондона, куда она вошла якобы по представлению нынешнего британского премьера Бориса Джонсона, пишет в четверг газета Times.
ПРАЙМ 05:19
Происшествия
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Траулер Мурманского тралового флота "Бухта Наездник", горевший в течение 22 часов в Тромсё, затонул, опрокинувшись в четверг возле причала.
ТАСС 03:18