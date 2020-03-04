Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняИндексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус

Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике. Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
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Фондовые торги в США завершились резким снижением индексов

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Индексы Уолл-стрит растут после снижения ставки ФРС

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Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
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РБК 12:53
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Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье

Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
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Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

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Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
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Армия и оружие

Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком

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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

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Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
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Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку

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Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big

Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
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Граждане старше 45 лет начнут получать уведомления от Пенсионного фонда России о размере их будущей пенсии. Инициатива принадлежит Минтруду.
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Армия и оружие

Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США

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Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
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МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт

«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
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У семьи Навального заблокировали все счета

Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
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В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
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