Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике. Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.

Политика Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.

Кино Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

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Политика Что известно о новом премьер-министре Украины 4 марта 2020 года Верховная рада Украины утвердила и.о. вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.

Происшествия В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.

Футбол «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по футболу Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

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Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

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Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Политика Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.