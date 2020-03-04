Финансы
Политика СегодняИндексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус
Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике. Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
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Комментарии
Политика
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве.
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Происшествия
Прокурор попросила оштрафовать обвиняемого в угрозах московскому судье
Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, к штрафу в размере 300 тыс. рублей.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Политика
Что известно о новом премьер-министре Украины
4 марта 2020 года Верховная рада Украины утвердила и.о. вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля премьер-министром страны.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Армия и оружие
Новое видео уничтожения сирийского «Панциря-С1» может оказаться фейком
Футбол
«Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между «Ахматом» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба в дополнительное время со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.
Футбол
«Реал» уволит Зидана и пригласит Почеттино
Французский специалист Зинедин Зидан может быть уволен с поста главного тренера мадридского «Реала» по окончании текущего сезона, рапортует The Independent.
Политика
Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины
Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Футбол
Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку
Общество
Украинскую певицу затравили после ее высказывания о победе Little Big
Певица Джерри Хейл (Яна Шемаева) отреагировала на претендента для «Евровидение» от России, она предрекла безоговорочную победу группе Little Big, за что стала объектом травли.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере будущей пенсии
Граждане старше 45 лет начнут получать уведомления от Пенсионного фонда России о размере их будущей пенсии. Инициатива принадлежит Минтруду.
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США
Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
У семьи Навального заблокировали все счета
Алексей Навальный сообщил, что у него и всех членов его семьи были заблокированы банковские счета.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Политика
Зеленский раскритиковал работу пенсионного фонда Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о плане повышения пенсий для украинцев ничего не слышно, индексация не проведена, а пенсионный фонд остается неэффективной машиной.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Футбол
Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.