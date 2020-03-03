Финансы

Политика СегодняПолитика СегодняИндексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус

Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике. Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
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