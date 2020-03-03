Финансы
Политика СегодняИндексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на новый коронавирус
Ведущие фондовые индексы США закрылись серьезным снижением на фоне ухудшения ситуации в американской экономике. Накануне ФРС США из-за рисков распространения нового коронавируса COVID-2019 для американской экономики понизила ключевую процентную ставку с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
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Кодзима показал фоторежим Death Stranding на ПК
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Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запросил у американского коллеги Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО «Лефортово»
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«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии. На стадии 1\8 финала турнира лондонский клуб обыграл «Ливерпуль».
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Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
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Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
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Вышел трейлер мультфильма «Темная лига справедливости: Апокалипсис»
В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис".
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Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
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Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции России положение о сроках индексации пенсий.
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В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
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В Кремле прокомментировали информацию о поддельных подписях Родченкова
Адвокат Алексей Панич, который отстаивает интересы российских спортсменок в суде, заявлял, что подписи Родченкова, фигурирующие в деле, являются поддельными.
Общество
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На сайте госзакупок появилась информация о том, что Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил без конкурса у компании "КИТ" медицинские маски на 200 млн рублей.
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Немецкая компания BMW показала обновленный логотип, выполненный без традиционного черного ободка.
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Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
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Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
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Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Финансы
Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной
К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Американские сепаратисты приедут в Донбасс
Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс.
Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Политика
В Кремле рассказали о мерах защиты Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин принимает те же гигиенические меры по защите от коронавируса, что доступны и остальным гражданам.