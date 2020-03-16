Коронавирус
Взгляд.руИндексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.
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Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Политика
Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Общество
В Крыму запретили массовые мероприятия
Напомним, в России вводят ограничения на массовые мероприятия из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
Технологии
У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса
Политика
СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Футбол
Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»
Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Финансы
Индекс РТС упал на 6%, индекс Московской биржи снизился на 4,3%
Индекс РТС упал на 6,4%, до 928,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 14:35 мск.
Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Здоровье
Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса
Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Игры
В магазине GOG стартовала большая весенняя распродажа
Компания CD Projekt объявила о старте большой весенней распродажи в своём цифровом магазине GOG.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В Петербурге совершили вооруженный налет на банк
Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Происшествия
Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой
В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Армия и оружие
В российской Арктике пробила лед и всплыла американская подлодка
У российского архипелага Земля Франца-Иосифа пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Общество
Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»
Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Политика
Еврокомиссия предложила ограничить иностранцам въезд в ЕС
Еврокомиссия предложила ограничить на 30 дней въезд в страны Европейского союза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Кино
Кинотеатры массово отменяют премьеры фильмов из-за коронавируса
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что в регионах, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, не наблюдается такое зацикливание на теме вируса COVID-19, из-за чего там возможно сохранение активности посещения кинотеатров, передают "Ведомости".
Финансы
Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%
Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.