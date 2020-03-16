Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руИндексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года.
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Новый рекордный обвал фондового рынка США впервые почти за 35 лет

Эхо Москвы02:00

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

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Индекс Мосбиржи снизился более чем на 3%

Новые Известиявчера в 12:00

Американские фондовые рынки рухнули на 12%

Телеканал 360°вчера в 17:08

На рынках США случился рекордный обвал

Lenta.ruвчера в 16:42

После падения индексов более чем на 7% торги в США остановлены

МонаВиставчера в 13:13

Фондовые биржи США показали рекордное падение за последние 33 года

РИА Новостивчера в 16:55
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Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Общество

В Крыму запретили массовые мероприятия

Напомним, в России вводят ограничения на массовые мероприятия из-за распространения в мире коронавирусной инфекции.
SM News вчера в 14:15
Технологии

У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 10:33
Политика

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости 01:40
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 10:34
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Футбол

Обамеянг рассчитывает летом перейти в «Барселону»

Напомним, получив специально разрешение Ла Лиги, "Барселона" вне трансферного окна подписала нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Soccer.ru вчера в 22:22
Финансы

Индекс РТС упал на 6%, индекс Московской биржи снизился на 4,3%

Индекс РТС упал на 6,4%, до 928,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи на 14:35 мск.
РБК вчера в 07:47
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Здоровье

Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса

Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress.
Национальная служба новостей 02:29
Игры

В магазине GOG стартовала большая весенняя распродажа

Компания CD Projekt объявила о старте большой весенней распродажи в своём цифровом магазине GOG.
3DNews 02:15
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
РИА Новости вчера в 21:46
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Экономика

Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог

Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Известия вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Авто

Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Live24 01:06
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 15 марта в 04:52
Происшествия

В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Piter.tv вчера в 14:01
Происшествия

Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Lenta.ru 01:50
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Армия и оружие

В российской Арктике пробила лед и всплыла американская подлодка

У российского архипелага Земля Франца-Иосифа пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo.
ГТРК Ямал 14 марта в 05:30
Общество

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Lenta.ru 02:38
Общество

Россиян предупредили о начале «кибер-коронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете, злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян.
Lenta.ru вчера в 21:29
Политика

Еврокомиссия предложила ограничить иностранцам въезд в ЕС

Еврокомиссия предложила ограничить на 30 дней въезд в страны Европейского союза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Sputnik Литва вчера в 14:30
Кино

Кинотеатры массово отменяют премьеры фильмов из-за коронавируса

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что в регионах, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, не наблюдается такое зацикливание на теме вируса COVID-19, из-за чего там возможно сохранение активности посещения кинотеатров, передают "Ведомости".
iReactor вчера в 04:15
Финансы

Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Эхо Москвы вчера в 22:14
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