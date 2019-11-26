Экономика
REGNUMИндексы Уолл-стрит бьют рекорды в ожидании торговой сделки США и Китая
Максимум S&P составил 3131,66 пункта, максимум Nasdaq — 8623,64 пункта. Индекс Dow Jones пока не установил новый рекорд, однако преодолел «символические» 28 000 пунктов — промышленный индекс вырос на 128,50 пункта (0,46%), до 28 004,12 пункта.
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Американские биржевые индексы выросли на новостях по соглашению США-КНР
Московский Комсомолецвчера в 20:46
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
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На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
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В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро
УЕФА отказался от комментариев по поводу возможного отстранения России от участия на Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, передает Spоrt24.
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
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До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.