Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 16:59 — REGNUM Фондовый рынок США открыл неделю торгов в «зеленой зоне», основные индексы рынка выросли на 1,5−2% на открытии торгов 18 мая.

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