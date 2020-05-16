Экономика
REGNUMИндексы Уолл-стрит начали неделю в «зеленой зоне»
Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 16:59 — REGNUM Фондовый рынок США открыл неделю торгов в «зеленой зоне», основные индексы рынка выросли на 1,5−2% на открытии торгов 18 мая.
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Фондовые индексы США выросли на новостях о тестировании фирмой Moderna вакцины от COVID-19
Коммерсантъвчера в 12:26
Биржа в Нью-Йорке взлетела на новостях о близком создании вакцины от коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 17:17
Американский фондовый рынок закрылся ростом на фоне увеличения потребительской активности
Московский Комсомолец15 мая в 17:50
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Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Общество
Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа вчера в 15:26
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
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Происшествия
Во время грозы в Омской области молнией убило ребенка
Около 21 часа в деревне Рославка Исилькульского района молнией ударило 15-летнего мальчика, об этом сообщает Om1.ru.
РИА СуперОмск вчера в 23:36
Авто
Кроссовер Toyota Venza вернулся
Интерьер Venza черпает вдохновение в других внедорожниках Toyota, таких как RAV4.
SpeedMe вчера в 13:16
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости вчера в 13:02
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Экран смартфона Huawei Y8p занимает более 90 % площади лицевой поверхности
Ассортимент смартфонов Huawei пополнился новым аппаратом среднего уровня: модель с обозначением Y8p будет предлагаться в цветовых исполнениях Breathing Crystal (градиентный) и Midnight Black (чёрный).
3DNews вчера в 23:26
Экономика
Глава Пермского края озвучил меры поддержки промышленных предприятий
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин в рамках совещания встретился с руководителями системообразующих предприятий региона.
Business Class (Пермь) вчера в 13:36
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья своего отца
REGNUM вчера в 18:56
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ДАИШ в Сирии
Беглец рассказал, что американцы обучали их. Его инструктором был капитан Майк, который посвящал сирийца в тонкости работы с пулеметами.
Российская газета вчера в 23:40
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России будут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 17 мая в 02:37
Общество
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК вчера в 00:57
Общество
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
РИА Новости вчера в 23:43
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Игры
Создатели Minecraft изменили название и логотип студии
Mockva.ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 03:25
Здоровье
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
РИА Новости вчера в 20:14
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53