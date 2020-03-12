Экономика

REGNUMREGNUMИндексы Уолл-стрит обрушились на открытии

Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.
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На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок

Российская газета19:12

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБК17:22

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новости16:38

Американский промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов рухнул почти на 10%

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ТАСС18:05

Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года

Вести.Ru17:57

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

Газета.Ru16:15
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Политика

Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Интерфакс 06:23
Кино

Появился трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»

Disney и Pixar выложили полноценный трейлер нового мультфильма «Душа».
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Глава UFC намекнул на возможность отмены боя Хабиба и Фергюсона

Лезги газет 17:15
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Общество

Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин

Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения.
ТАСС 18:42
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС 12:48
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12:45
Общество

Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Коммерсантъ 19:59
Армия и оружие

На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций

Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Красная весна 15:25
Спорт

В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио

Торжественную церемонии в Древней Олимпии стилизовали под языческий обряд. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажгли в Древней Олимпии.
Пятый канал 06:59
Экономика

Кудрин: Уровень бедности в России может вырасти

Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.
REGNUM 10:52
Политика

Киев разорвал договор аренды земли для нового посольства РФ

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков с посольством России на Украине, сообщил депутат Юрий Сиротюк в Facebook.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия

Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление

По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
АСТВ 19:54
Происшествия

Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

РИА Новости 19:02
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Наталья Поклонская рассказала о своем разводе

В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Новые Известия 15:10
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:58
Здоровье

В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса

Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
РИА Новости вчера в 11:53
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, заболевшая является сотрудницей постпредства Филиппин при Организации, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.
Интерфакс 19:30
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

12 марта в программе «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой российская рейв-группа Little Big выступит на Евровидении-2020.
RT на русском 17:59
Экономика

В Заксобрании одобрили рост доходов бюджета Карелии на 1,2 млрд рублей

Как проинформировала министр финансов Елена Антошина, проект закона подготовлен для учета дополнительных целевых средств в размере 1,2 миллиарда рублей, предусмотренных Карелии в федеральном бюджете, а также перераспределения по отдельным направлениям.
ИА Республика вчера в 07:30
Технологии

Visa позволит удалять данные карт клиентов со сторонних сайтов

Visa планирует запустить в России новый сервис.
Диалог 08:58
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Футбол

УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020

Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Ореанда-Новости 11:54
Футбол

Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении

Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
SM News 08:36
Футбол

У главного тренера «Арсенала» выявлен коронавирус

У главного тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты выявлен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Lenta.ru 18:51
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
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На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
ТАСС 13:47
Транспорт

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
REGNUM 08:05
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