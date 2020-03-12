Экономика
REGNUMИндексы Уолл-стрит обрушились на открытии
Нью-Йорк, США, 12 марта 2020, 18:35 — REGNUM Фондовый рынок США понес значительные потери уже на открытии торгов 12 марта, основные индексы рынка обрушились на 7−8%.
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Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Кино
Появился трейлер нового мультфильма Pixar «Душа»
Disney и Pixar выложили полноценный трейлер нового мультфильма «Душа».
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Общество
Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин
Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций
Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Спорт
В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио
Торжественную церемонии в Древней Олимпии стилизовали под языческий обряд. Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажгли в Древней Олимпии.
Экономика
Кудрин: Уровень бедности в России может вырасти
Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.
Политика
Киев разорвал договор аренды земли для нового посольства РФ
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков с посольством России на Украине, сообщил депутат Юрий Сиротюк в Facebook.
Происшествия
Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление
По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Здоровье
В США сравнили смертность от гриппа и коронавируса
Показатель смертности от нового коронавируса COVID–19 в десять раз превышает смертность от сезонного гриппа, заявил на слушаниях в конгрессе глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья (National Institute of Health, NIH) Энтони Фаучи (Anthony Fauci).
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, заболевшая является сотрудницей постпредства Филиппин при Организации, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
12 марта в программе «Вечерний Ургант» состоялась премьера клипа на песню Uno, с которой российская рейв-группа Little Big выступит на Евровидении-2020.
Экономика
В Заксобрании одобрили рост доходов бюджета Карелии на 1,2 млрд рублей
Как проинформировала министр финансов Елена Антошина, проект закона подготовлен для учета дополнительных целевых средств в размере 1,2 миллиарда рублей, предусмотренных Карелии в федеральном бюджете, а также перераспределения по отдельным направлениям.
Технологии
Visa позволит удалять данные карт клиентов со сторонних сайтов
Visa планирует запустить в России новый сервис.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Футбол
УЕФА отменит Чемпионат Европы по футболу 2020
Чемпионат Европы по футболу будет отменён из-за мировой эпидемии коронавируса.
Футбол
Блогер Савин открыто обвинил руководство «Зенита» в давлении
Кокорин заявил, что его слова о нежелании возвращаться в Зенит переврали Блогер заявил, что удаление ролика годовалой давности с указанием на имеющиеся в нём нарушения по рекламе случилось через сутки после выхода выпуска про Александра Кокорина, игрока "Сочи", принадлежащего санкт-петербургскому "Зениту".
Футбол
У главного тренера «Арсенала» выявлен коронавирус
У главного тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты выявлен коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Здоровье
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.