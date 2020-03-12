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Экономика Кудрин: Уровень бедности в России может вырасти Москва, 12 марта 2020, 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти.

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Политика Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.

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