Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.

Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем

Политика ЕС продлил санкции против России Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.

Политика Путин пообещал продолжение индексации пенсий Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Один обеспечивает "стандартное" срабатывание системы стабилизации, а второй - с некоторым "опережением", что особенно важно при экстремальных ситуациях (например, схожих по условиям с "лосиным" тестом).

Политика Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Общество Горбачев сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Космос Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.