Финансы
REGNUMИндексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем
Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
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Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Политика
ЕС продлил санкции против России
Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России на полгода - до 31 июля 2020 года.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Футбол
В России ограничат стоимость отелей на время ЧЕ-2020 в Петербурге
Российское правительство хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт- на время проведения чемпионата Европы по футболу летом 2020 года.
Футбол
Градский — о чемпионском «Спартаке»: «Это была команда Аленичева»
Известный певец, поэт и композитор, давний болельщик «Спартака» Александр Градский в интервью «СЭ» отметил, что чемпионскую команду красно-белых во многом собрал Дмитрий Аленичев.
Политика
Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому
Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Один обеспечивает "стандартное" срабатывание системы стабилизации, а второй - с некоторым "опережением", что особенно важно при экстремальных ситуациях (например, схожих по условиям с "лосиным" тестом).
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве
Стрельба началась в центре Москвы около здания Федеральной службы безопасности, сообщает Telegram-канал Baza.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Сериал «Ведьмак» от Netflix будет доступен 20 декабря.
Политика
Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
Политика
Белоруссия настояла на равных условиях при интеграции с Россией
Минск готов следовать договору о Союзном государстве с Москвой и углублять интеграцию, но настаивает на соблюдении равных условий.
Футбол
Слуцкий стал главным тренером «Рубина»
Политика
Украинский пропагандист Цымбалюк цинично ответил журналистам ДНР на вопрос о совести
Журналисты Донецкой Народной Республики перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина в кулуарах пообщались с украинским пропагандистом Цымбалюком.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Футбол
Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA
Космос
Ученые приблизились к разгадке тайны рождения планет
Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.
Политика
Путин назвал надуманными причины для импичмента Трампа
Президент Владимир Путин назвал надуманными причины для решения палаты представителей конгресса США об импичменте Дональда Трампа.
Происшествия
В Ереване обрушился пол в здании военкомата, пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при обрушении пола в здании военкомата в столице Армении, городе Ереване.
Армия и оружие
В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».